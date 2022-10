Reprodução/Youtube Presidente Jair Bolsonaro (PL) durante live exibida na quarta-feira (5)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (6) para atacar a esquerda e tentar justificar um comentário que fez sobre a taxa de analfabetismo no Nordeste , região na qual foi derrotado pelo ex-presidente Lula (PT). Após a fala, Bolsonaro foi acusado de xenofobia.

"Não caiam em narrativas que tentam nos colocar contra nossos irmãos do Nordeste ", escreveu ele no Twitter. "A esquerda divide para conquistar. Já tentaram com negros, mulheres, indígenas, etc. Agora tentam com nordestinos, para abafar conquistas como a Transposição do Rio São Francisco, que nós concluímos."

O Nordeste foi responsável pela liderança de Lula no primeiro turno das eleições, onde o petista obteve 12,9 milhões de votos de vantagem em relação a Bolsonaro. Enquanto o ex-presidente obteve 66,7% dos votos na região, o atual chefe do Estado teve apenas 27%.

"Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo . Você sabe quais são esses estados? No nosso Nordeste", afirmou Bolsonaro durante live na quarta-feira (5). "Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores na região."

A maior vitória de Lula em todo o país foi no Piauí, onde o petista obteve 74,25% dos votos. No mesmo estado, Bolsonaro teve 19,9%. Curiosamente, o Piauí é reduto político de um dos maiores aliados do atual presidente, o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira (PP), que foi eleito senador pelo estado em 2018.

