Divulgação/Agência Senado/Edilson Rodrigues Senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) deve reforçar equipe de Lula no segundo turno

Para tentar alavancar a candidatura e atrair votos dos evangélicos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) para ser a voz do petista entre os cristãos mais radicais. A parlamentar e Lula se reuniram em São Paulo na tarde desta quinta-feira (6) para discutir proposta.

Segundo uma fonte próxima da senadora ouvida pelo iG, a conversa tocou em temas sensíveis como aborto e fechamento de igrejas. O encontro, de acordo com essa fonte, foi produtivo e deve selar o apoio de Eliziane ao petista.

A preocupação da campanha de Lula é com as notícias que circulam em redes bolsonaristas de que o ex-presidente fecharia igrejas se eleito. Outro fator que coloca uma ‘pulga atrás da orelha’ do público evangélico é que o petista é a favor do aborto, medida de competência do Congresso Nacional.

Embora o acordo ainda esteja em construção, Eliziane teria acenado positivamente para apoiar o petista. O partido Cidadania, partido da senadora, já anunciou apoio à Lula na campanha nacional.

A campanha petista quer aproveitar a senadora para reduzir os votos entre os evangélicos ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Em pesquisas de opinião, Bolsonaro obteve a grande maioria dos votos entre o público religioso e há forte adesão dos evangélicos na campanha do chefe do Planalto.

O atual presidente conta com grandes nomes evangélicos em sua campanha, como o pastor Silas Malafaia e o bispo Edir Macedo. O ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella, eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, também deve entrar na campanha do PL para aumentar os votos de Bolsonaro entre os evangélicos.