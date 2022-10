Reprodução/Twitter Poit anuncia apoio a Tarcísio e Bolsonaro no segundo turno





Vinicius Poit (Novo) anunciou, nesta quarta-feira (5), que vai apoiar Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno das eleições para o governo de São Paulo, que ocorre no dia 30 de outubro. O vencedor do primeiro turno vai enfrentar Haddad (PT).

O candidato do novo, que concorreu no primeiro turno das eleições paulistas deste ano, também declarou apoio a Jair Bolsonaro (PL) no 2° turno das eleições presidenciais. O atual presidente terá Lula (PT) como adversário.

"2º turno votarei @tarcisiogdf que tem o MELHOR PLANO e assumiu compromissos com nossas propostas pra SP. Além disso sou TOTALMENTE CONTRA O PT, responsável pelo maior escândalo de corrupção do BR e defensor de uma ideologia completamente diferente da minha", publicou Poit na sua conta oficial do Twitter.

Na sequência, Vinícius afirmou que declarar o voto diz respeito a "escolher quem está mais alinhado" com as suas "propostas e pensamentos". Ele volta a afirmar que não concorda com um governo petista ao sinalizar o voto no atual chefe do Executivo.





"Votarei @jairbolsonaro e continuarei o mandato de Deputado dando exemplo de transparência, cortando privilégio, mantendo a fiscalização ao executivo e lutando p/ aprovar projetos", escreveu.

Apoio de Garcia e demissões

Após o atual governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) declarar "apoio incondicional" ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) , três secretários estaduais pediram demissão da gestão do tucano.

O primeiro a anunciar a saída foi o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (PSDB) . Em seguida, deixaram seus cargos as economistas Zeina Latif , secretária de Desenvolvimento Econômico, e Laura Muller Machado, de Desenvolvimento Social. Todos os três são críticos conhecidos do bolsonarismo.

