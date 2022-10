Matheus Ferreira, Secretária de Vigilância Municipal de Sobral Estudante atira em colegas em escola no Ceará - 05.10.2022

Um estudante disparou tiros contra três adolescentes de 15 anos em uma escola dentre da sala de aula na manhã desta quarta-feira (5) em Sobral, muncípio no interior do Ceará (CE).

O adolescente, autor dos tiros, também tem 15 anos e informou à polícia que os colegas praticavam 'bulling' contra ele durante uma discussão.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico no ambulatório de emergências da Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

A arma que teria sido usada no crime está registrada no nome de um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) que não teve seu nome divulgado pelas autoridades. O caso aconteceu apenas uma semana após outro atentado em escola no interior da Bahia.

Versão do autor dos disparos

Em depoimento, o adolescente teria dito aos policiais que seu pai era o proprietário da arma e que teria premeditado o crime por sofrer bullying dos colegas. O jovem foi apreendido na própria casa e a arma está em posse da Polícia Civil doCeará.

Estado de saúde de uma das vítimas é grave



Uma das vítimas em estado grave na UTI da Santa Casa. Os outros dois alunos estão em estado de saúde estável.

O caso em Sobral acontece uma semana depois de um adolescente de 14 anos ter invadido uma escola na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia.

Atentado em Barreiras na Bahia

Um jovem entrou armado na Escola Municipal Eurides Sant’Anna, localizada na cidade de Barreiras, no interior da Bahia e atirou contra os alunos. Uma estudante cadeirante morreu durante o ataque.

Segundo informações, o responsável invadiu a escola com uma arma de fogo e um facão. Na ocasião, ele foi baleado pela Polícia Militar , socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital.

