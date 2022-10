Reprodução/Redes sociais Tarcísio Freitas recebe apoio do União Brasil





O candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo , Tarcísio de Freitas , recebeu hoje (5) o apoio do União Brasil para a disputa do segundo turno das eleições . O candidato agradeceu a cooperação do partido, destacou a capilaridade do União Brasil e o alinhamento programático que sua candidatura tem com o partido.

“É um partido muito grande, que tem capilaridade, tem força no estado de São Paulo, assim como no Brasil inteiro, e agora chega a esse projeto para somar”, disse Tarcísio. “Vamos cuidar da saúde, das pessoas em situação de rua, da segurança pública, da saúde e educação”.

O candidato do Republicanos ressaltou ainda que, caso seja eleito, nenhuma política pública será descontinuada no estado. “A gente vai manter os convênios e as obras que estão em execução porque o destinatário da política pública é o cidadão”, disse.

“As pessoas moram nas cidades, precisam desse olhar e nós vamos governar com as portas abertas para os municípios e para os prefeitos”.





O apoio ao candidato ao governo paulista é declarado após Luciano Bivar, presidente do União Brasil, anunciar que os diretórios estaduais da legenda estavam liberados para apoiar quaisquer candidatos no segundo turno das eleições .

"Por isso, em respeito à democracia intrapartidária, a direção nacional do União Brasil decide liberar seus diretórios e filiados para que sigam seus próprios caminhos, com responsabilidade, no segundo turno das eleições presidenciais e estaduais", escreveu Bivar.

Nas postagens é destacada a quantidade de deputados federais (59), deputados estaduais (100) e senadores eleitos pela legenda no primeiro turno. Além disso, o texto ressalta que, dentro de um partido tão grande, é normal que haja "posições diferentes".

