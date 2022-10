Reprodução PR e PT/montagem iG - 29/09/2022 Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT)

Esta é a agenda dos dois candidatos à Presidência para esta quarta.

Jair Bolsonaro (PL): agenda não divulgada.

Lula (PT): às 16h, reúne-se com governadores e senadores de diversos partidos em São Paulo para discutir ações eleitorais nos estados e a incorporação de novos apoios.

