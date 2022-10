Reprodução - 05.10.2022 Em video, Vicky Vanilla declarou que forças espirituais como satanistas, quimbanda e bruxaria se uniram para que Lula retornasse ao poder

Nesta quarta-feira (5), a campanha do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva pediu a remoção dos vídeos que associam o ex-presidente à religião satânica das redes sociais .



Segundo eles, Vicky Vanilla , o homem que aparece em um vídeo divulgado no Tik Tok, não é um apoiador do petista . A campanha apontou um outro vídeo, divulgado há duas semanas, em que Vanilla aparece criticando o candidato. Na ação movida por Lula , é elegado que digital influencer chamou o petista de ' nazista '.

"É inconcebível que uma figura como essa, que possui plena consciência das controvérsias que deliberadamente manifesta, tenha mudado de opinião e tomado a iniciativa de fazer campanha a um candidato que, muito pouco antes, ofendia”, diz a representação.

"Pelo bem da verdade, crê-se que o representado, utilizando-se da repulsa social que todos os cristãos têm para com ele, promove um ‘falso apoio’ao candidato Lula da Silva. Isto é, declarou seu apoio ao candidato Lula sabendo que isso prejudicaria o candidato em razão de, deliberadamente, defender a figura do anticristo."

Além do Tik Tok, a campanha do ex-presidente pediu a remoção do conteúdo de todas as plataformas, sob pena de multa diária caso não seja cumprida.

O autor do vídeo alega que as imagens teriam sido tiradas de contexto e divulgadas como "fake news" a respeito de Lula. O homem afirmou, ainda, que o candidato a Presidência não tem "qualquer ligação" com a casa espiritual em que ele cita no vídeo.

