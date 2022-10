Reprodução/TV Globo - 02.10.2022 Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno

Os partidos e seus representantes começaram a definir seus apoios aos candidatos na disputa pela Presidência no segundo turno .

Dos 15 governadores estaduais eleitos no primeiro turno do pleito, oito declararam apoio a Jair Bolsonaro (PL). Quatro são aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os partidos, porém, a configuração se inverte: até o momento, Lula tem o apoio declarado de 13 siglas, enquanto Bolsonaro tem quatro.

Governadores

No âmbito estadual, Bolsonaro é apoiado pelos governadores dos três principais colégios eleitorais do país: Cláudio Castro (PL) e Zema, reeleitos no 1º turno no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, respectivamente, e Rodrigo Garcia (PSDB), em São Paulo. Na tarde desta terça (4), Garcia também declarou apoio a Tarcísio Freitas (Republicanos), candidato da chapa de Bolsonaro ao governo paulista no segundo turno.

Dos 15 governadores eleitos no domingo, Bolsonaro tem o apoio de oito, além de outros quatro que já estão no cargo atualmente e são candidatos a reeleição. Lula, nesse cenário, tem só 3 eleitos e 5 governadores atuais.

Lula tem apoio de 3 governadores do seu partido: Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte; Rafael Fonteles, do Piauí; e Elmano, do Ceará. Além deles, Carlos Brandão (PSB) apoia o petista no Maranhão.

Partidos

Entre os partidos o cenário se inverte. Até o momento, Lula tem o apoio declarado de 13 siglas, enquanto Bolsonaro tem quatro. A maior parte dos apoios de cada candidato vem de suas respectivas coligações.

Com o PT, estão o PC do B, o PV, o Solidariedade, o Psol, o Rede, o PSB, o Agir, o Avante e o Pros. A federação Rede-Psol oficializou seu apoio ao ex-presidente desde a pré-campanha do 1º turno.

Já a coligação de Bolsonaro é composta pelo seu partido, o Progressistas e o Republicanos.

O PSDB, o PSD, o Novo e o DC ficaram neutros e liberaram seus filiados para declarar apoio a quem quisessem, como fez Rodrigo Garcia e Romeu Zema.

Partidos que declararam apoio a Lula (PT):

Agir

Avante

Cidadania

PCB

PC do B

PDT

PROS

PSB

PSOL

PT

PV

Rede

Solidariedade

Partidos que declararam apoio a Jair Bolsonaro (PL) :

PL

PP

PSC

Republicanos

Partidos que liberaram bancada:

DC

Novo

PSD

PSDB

Partidos que não se posicionaram até o momento:

MDB

Patriota

PCO

PMB

PMN

Podemos

PRTB

PSTU

PTB

União Brasil

UP

Entre os candidatos à Presidência que não foram para o segundo turno, Ciro Gomes (PDT) afirmou, sem citar nomes, que vai acompanhar o partido, que declarou apoio a Lula. Sofia Manzano (PCB) fez o mesmo.

Simone Tebet (MDB), que ficou em terceiro lugar na disputa, ainda não se manifestou, mas integrantes do seu partido consideram seu apoio ao petista como certo. Já Soraya Thronicke (União Brasil) não apoiará ninguém. Seu partido ainda não definiu.

