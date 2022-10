Reprodução: Senado Federal - 06/07/2022 Partidos nanicos diminuíram representação no cenário estadual em 2022

O PTB é o partido que mais diminuiu o número de deputados estaduais na comparação com 2018. Neste domingo, a sigla elegeu 8 candidatos, 24 a menos que no último pleito. O número representa uma queda de 75%.

Outro partido que perdeu força é o Democracia Cristã, que caiu 90%. A sigla foi de 10 para 1 deputado estadual eleito neste ano.

Em proporção ao pleito anterior, o Agir, o Pros e o Novo perderam 58% cada nos estados. Os partidos, porém, já tinham poucos representantes para o cargo eleitos em 2018: somados, tinham 43 deputados estaduais no país. Agora, têm apenas 18.

Fusões

O PAN, que tinha 6 deputados estaduais em 2006, foi incorporado ao PTB, que reduziu em 82% suas representações no cargo de 2016 para 2022.

O PPL foi incorporado ao PC do B em 2019 e, agora, elegeu 18 deputados estaduais, ante 21 em 2018.

O PHS foi incluído ao Podemos em 2019. O Podemos aumentou mais de 3 vezes o número de deputados estaduais de 2006 para 2018, e agora, elegeu 28.

