Marcello Casal Jr/Agência Brasil Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputado s terá membros mais representativos a partir de 2023. Isso porque o Brasil teve um número recorde de mulheres e negros (homens e mulheres) eleitos nas eleições deste domingo (2) . O órgão terá 91 deputadas federais e 135 parlamentares negros, pardos ou pretos, segundo o IBGE .

De acordo com o balanço, a cada grupo de seis parlamentares, em média, uma será mulher. E um em cada quatro deputados federais será negro.

No entanto, apesar da média história, a representação de mulheres e negros no Poder ainda está abaixo da proporção da população brasileira. Segundo os dados IBGE 2022, o país tem 56,1% de habitantes autodeclarados pardos e pretos, e 52,8% de mulheres.

Em relação às eleições de 2018, houve um crescimento de 18% de deputadas federais eleitas em 2022. Houve também um aumento de 9% em relação aos 124 deputados e deputadas de cor preta e parda escolhidos há quatro anos.

Em pareamento, a quantidade de mulheres negras na Câmara dos Deputados vai mais que dobrar neste ano. Foram 29 eleitas em 2022, contra 13 em 2018. Contudo, o número de homens negros diminuiu. Eram 111 há quatro anos e são 106 agora.

Partidos

O Partido Liberal , que conquistou a maior bancada na Câmara, elegeu 25 negros e negras em 2022. Em seguida, o Republicanos alcançou 20 parlamentares negros. Já o União Brasil e o PT elegeram 16 cada.

O Partido dos Trabalhadores lidera na bancada feminina, com 18 deputadas. Logo em seguida aparece o PL, com 17. Juntos, os partidos reúnem quase 40% das mulheres eleitas.

Mulheres Trans

Outra conquista neste ano foi a eleição de duas mulheres trans entre os 513 deputados federais. A Erika Hilton, do PSOL-SP, foi eleita com 256.903 votos. Em Minas Gerais, a eleita foi Duda Salabert (PDT-MG), com 208.332 votos.

Câmara Federal em 2023

A partir de 2023, a Casa será composta majoritariamente por parlamentares da direita .

O PL de Jair Bolsonaro, por exemplo, tem o maior número de deputados eleitos (99). O partido teve um aumento de 23 congressistas em comparação à bancada atual. Com isso, a legenda continua levando a maior fatia do Fundo Partidário, como é previsto na Cláusula de Desempenho.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.