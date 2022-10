Divulgação PDSB - 09.06.2022 PSDB é o partido que mais perdeu representação na eleição

O PSDB foi o partido que teve as maiores perdas em termos de representação nas eleições de 2022. A sigla, que abriu mão de lançar candidato à presidência para focar no Congresso, não conseguiu sucesso e deve chegar ao seu menor tamanho desde 1990.

Na ocasião, o partido conseguiu a eleição de Ciro Gomes como governador, no Ceará. Além disso, também foram eleitos 38 deputados federais e 1 senador do partido.

Na eleição deste domingo, foram eleitos 18 deputados federais e nenhum senador. Além disso, foram para o 2º turno 4 candidatos a governador, todos como o 2º mais votado.

A união entre PSDB e Cidadania conseguiu a eleição de 37 deputados federais em 2018. Nesta eleição, perdeu 19. O PSDB passou de 29 para 13 deputados federais. O Cidadania, de 8 para 5.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.