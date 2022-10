Desde o último dia 17, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), já vacinou 19.790 pessoas com as vacinas meningocócica C e ACWY na região dos distritos administrativos de Vila Formosa e Aricanduva. A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda que causa inflamação nas membranas que revestem o sistema nervoso central. A transmissão ocorre de uma pessoa para outra através de secreções respiratórias (salivas, espirro, tosse).

Até o momento, foram notificados 56 casos de doença meningocócica em toda a capital. Durante o mesmo período de 2019 (janeiro a setembro) foram registrados 158 casos da doença, ou seja, uma redução de 64,5% no âmbito geral. O número de óbitos decorrentes da doença também registrou queda. Foram nove, ao todo, neste ano até o momento, ante 28 em 2019.

Ações de prevenção

Em razão dos recentes casos localizados na Vila Formosa/Aricanduva, entre os meses de julho a setembro, foram desencadeadas ações de prevenção e controle, como a intensificação vacinal por bloqueio. Na região foram registrados cinco casos de meningite meningocócica do mesmo tipo C, no período de 16 de julho a 15 de setembro, sendo um bebê de dois meses e adultos de 20, 21, 42 e 61 anos de idade.

A intensificação vacinal contra a doença está sendo realizada no perímetro delimitado de 3 km dentro da região em que os cinco casos foram registrados e que abrangem quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) locais: UBS Formosa II, UBS Vila Guarani, UBS Jardim Iva e UBS Comendador José Gonzalez.

Para receber a vacina, pessoas que residem, trabalham ou estudam nessa região, com idade entre três meses e 64 anos, devem apresentar comprovante de endereço, trabalho ou de estudo. Para consultar se o endereço de residência, de emprego ou escolar está contemplado no perímetro delimitado para a vacinação basta clicar aqui (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/vigilancia_em_saude/ruas_de_bloqueio_.pdf) e verificar as ruas contempladas no bloqueio vacinal.

A Covisa vem intensificando as orientações a serem seguidas pelas quatro UBSs indicadas para reforçar as instruções da ação de vacinação, a fim de informar corretamente os munícipes que procuram os serviços.

Cobertura vacinal

Na capital, a cobertura vacinal do imunizante meningocócica C, até julho deste ano, é de 79,72%. A meta de vacinação preconizada pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) é de 95%. Pais e responsáveis devem levar seus filhos para serem vacinados.

Atualmente o município dispõe um estoque de 146 mil doses da vacina meningite meningocócica C e 50 mil doses da vacina meningite ACWY, disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital.

As duas vacinas estão disponíveis para públicos específicos e preconizados tanto pelo PNI, quanto pelo Ministério da Saúde (MS). Como parte do calendário vacinal de rotina, o imunizante contra a meningite meningocócica C deve ser aplicado em bebês de 3,5 e 12 meses. Já o de meningite ACWY atualmente é aplicado na faixa etária de 11 a 14 anos de idade (a vacinação foi ampliada no último dia 19 também para adolescentes de 13 a 14 anos, até junho de 2023 conforme definições do PNI).

Os pais e responsáveis podem procurar a Unidade Básica de Saúde UBSs mais próxima de sua residência pela plataforma Busca Saúde: (http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/).



Apenas em situações excepcionais, como a que ocorre no momento nos distritos da Vila Formosa e Aricanduva, os imunizantes são indicados para outras faixas etárias.