Quantos votos faltaram para Lula ganhar no primeiro turno?

Para ser eleito em primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisaria receber a maioria absoluta dos votos válidos, que são aqueles que excluem os brancos e nulos. Isso significa ganhar, pelo menos, 50% mais um único voto.

Neste domingo (2), o Brasil registrou 118.227.018 votos válidos nas urnas. Portanto, para ganhar sem precisar ir ao segundo turno era necessário conquistar pelo menos 59.113.510 votos. Lula recebeu 57.258.115 votos, o equivalente a 48,43%.

Isso significa que faltaram 1.855.395 dos votos para que o petista conseguisse se eleger já no primeiro turno.

O candidato a reeleição e presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu 51.071.277 votos, o que representa 43,20%. Para ele, ficaram faltando 8.042.233 de votos.

Segundo turno

O ex-presidente Lula fez o primeiro pronunciamento, já na noite do domingo, depois da oficialização do resultado.

Em discurso para apoiadores, ele afirmou que "toda eleição que eu disputo, tenho vontade de ganhar no primeiro turno, mas nem sempre é possível [...] Nada acontece por acaso".

Lula continuou o discurso afirmando que estava confiante sobre uma possível vitória no primeiro turno, devido às pesquisas de intenção de voto: "Durante toda a campanha estivemos no primeiro lugar e sempre achei que ganharíamos as eleições [no primeiro turno]. Quero dizer que vamos ganhar. Isso para nós é apenas uma prorrogação", afirmou o ex-presidente.

O candidato do PT ainda relembrou sua situação nas eleições de 2018, e disse que o cenário do pleito anterior teve interferência no resultado agora em 2022.

"Para entendermos o hoje, temos que entender o que aconteceu há quatro anos atrás. Eu era lido como um ser humano fora da política". Lula reiteirou ainda que hoje, na sua avaliação, o país "está pior": "Precisamos recuperar esse país, inclusive do ponto de vista das relações internacionais. Para a desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para campanha. Adoro ir para a rua, fazer comício, discutir com a sociedade brasileira [...] Começo amanhã fazer campanha".

