Reprodução/TV Globo - 30.09.2022 Bolsonaro e Lula durante debate na TV Globo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu a liderança de votos em quatro estados que havia recebido números expressivos de votos nas eleiões de 2018, perdendo a liderança em regiões que o ajudou a garantir sua vitória nas eleições passadas nessas regiões do país.

Nessas eleições, quatro estados da Federação antes com maior volume de votos a Bolsonaro, preferiram optar pelo voto a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro perdeu a liderança em Minas Gerais, por exemplo. Os mineiros foram decisivos na vitória sobre o então candidato petista à época, Fernando Haddad (PT), em 2018.

Em Minas Gerais, os votos para o presidente Jair Bolsonaro computaram 44% neste domingo (2) contra 48% nas eleições de 2018. Bolsonaro também saiu derrotado no Amapá, Tocantins e Amazonas. Ambos os estados deram maioria de votos ao atual presidente nas eleições de 2018. Porém, agora o cenário foi outro.

Em São Paulo Bolsonaro recebey 48% dos votos em São Paulo contra 41% para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 2018, o desempenho de Bolsonaro no estado paulista foi um pouco melhor chegando a 53%, o que representou uma queda de 5%.

No Norte, o presidente manteve o bom desempenho das eleições passadas nos estados do Acre e Roraima. No sul do país, em Santa Catarina, Bolsonaro foi o mais votado em 2018 (65,82%) em 2018 e manteve a liderança neste ano com 62%. No Nordeste, Bolsonaro ficou em segundo lugar em todos os estados, mantendo o cenário de 2018.

Há quatro anos, Ciro Gomes liderava como o candidato do nordeste pelo PDT, com 40,95%. Fernando Haddad (PT) fechou com 33,12% e Bolsonaro em seguida com 21,74%.

Estados em que Bolsonaro foi vitorioso no primeiro turno em 2018:

Acre

Amapá

Amazonas

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Paraná

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins



Bolsonaro perdeu 4 estados na lista, mas continou tendo vantagem nos estados do:

Acre

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Paraná

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Desempenho de Lula em 2022

Lula saiu vitorioso em todos os Estados do Nordeste. No Piauí o petista teve 73,8% dos votos válidos contra 20% de Bolsonaro. Na Bahiaa vitória foi de 69,5% para Lula contra Bolsonaro que alcançou 24,4%. O petista também levou a melhor em Pernambuco com 65,1% dos votos contra 30% de Bolsonaro. No Norte, Lula venceu em quatro dos Estados: Pará, Amazonas, Tocantins e Amapá. Na região, Lula celebrou a vitória no Pará, com 52% dos votos, Jair Bolsonato ficou com 40,4%.

Primeiro turno 2022

No total de votos do primeiro turno, Lula ficou com 48,24% dos votos válidos das urnas apuradas e Bolsonaro somou 44%, levando a disputa para o segundo turno no próximo dia 30 de outubro, último domingo do mês.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.