Divulgação/ Redes Sociais "Picanha mito" que custa R$ 22 por kg foi considerada ilegal por juíz eleitoral

Em Goiânia, o Frigorífico Goiás foi impedido de vender e anunciar a “picanha mito” a R$ 22 por quilo. Decisão tomada pelo juiz eleitoral Wilton Muller Salomão determina multa de R$ 10 mil por hora em que a promoção ficar publicada no ar.

A publicidade da empresa utiliza a imagem do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). A promoção reduziu o preço do produto de R$ 129,99 o quilo — comercializado anteriormente — em cinco vezes. E quem quisesse participar, precisaria utilizar a camisa do Brasil.

"Domingão dia 2 de Outubro, picanha mito R$22 reais kg limite de duas peças por cliente. Promoção válida para unidades de Goiânia, e para quem estiver com a camiseta do Brasil 🇧🇷. Marque aqui seu amigo que ama uma Picanha Gordinha", descreve a postagem.