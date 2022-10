Reprodução/Twitter - 06.09.2022 Lula se reuniu com lideranças políticas

A disputa no segundo turno começou e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu para que auxiliares conversem com Luciano Bivar para ter o apoio do União Brasil . O petista enxerga como fundamental ter a sigla ao seu lado para vencer as eleições 2022 .



O antigo chefe do executivo federal gostou do desempenho de Soraya Thronicke (União Brasil) na corrida eleitoral e tem muito boa relação com lideranças do UB. Na avaliação dele, dificilmente a sigla estará no mesmo palanque do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O PT trabalha com dois cenários: O União Brasil liberará seus filiados para apoiarem quem quiserem no segundo turno ou embarcará na campanha petista para derrubar o bolsonarismo do poder executivo federal.

A maior aposta é que o UB esteja no palanque de Lula, visando já as negociações de 2023. Com a possibilidade da fusão entre PP e União Brasil, Bivar articula uma forma da futura sigla ter muito espaço para negociar com o petista.

O União Brasil quer ter os dois pés na canoa. Enquanto a legenda pode ficar ao lado do PT, o PP estará com Bolsonaro. Há uma enorme batalha para se manter forte no Congresso Nacional.

Lula quer apoio de Ciro e Tebet

Lula trata como fundamental ter o apoio de Ciro Gomes ou pelo menos do PDT. O ex-presidente enxerga como importante ter mais um partido de esquerda em seu bloco. Ele não descarta a possibilidade de pedir indicações da sigla para formar seus ministérios.

Sobre as frases de Ciro contra o PT, Lula não demonstra preocupação. Na opinião dele, o ex-governador do Ceará usou uma estratégia de ocupar o espaço o antipetismo para vencer a eleição. “Lula diz que tudo aquilo é bravata. Ele é grato ao Ciro pela amizade”, diz um coordenador da campanha do ex-presidente.

Simone Tebet impressionou Lula pelo seu comportamento na campanha. Ele quer tê-la na campanha do segundo turno e, caso vença as eleições, pretende conversar com ela para tratar de ministérios.

