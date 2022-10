Fernando Frazão/Agência Brasil - 02.09.2022 Urnas passam em teste de integridade feito com olheiros internacionais

Observadores internacionais acompanharam, neste domingo (2), a realização do teste de integridade das urnas e também de emissão da "zerésima", recibo eletrônico que mostra que o equipamento está com zero votos e apto a começar a operar.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que o processo eletrônico de votação está sendo acompanhado de perto.

Antes mesmo de a votação começar em Brasília, o grupo acompanhou a emissão da zerésima nas seções eleitorais do Centro de Ensino Fundamental 03. Entre 7h e 7h30 do dia da votação, todas as seções eleitorais devem imprimir o documento.

Na escola visitada, os representantes puderam também acompanhar os primeiros eleitores que votaram e viram de perto como funciona a rotina de votação.



Durante a visita, Lorenzo Córdova, conselheiro presidente do Instituto Nacional Eleitoral do México, ressaltou que o Brasil é referência no processo eleitoral.



