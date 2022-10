Cristiano Mariz/ O GLOBO 2º Boletim: 1.420 urnas foram substituídas até o momento em todo país

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou neste domingo (2) que, até o meio-dia (12h), foram substituídas 1.420 urnas eletrônicas por problemas apresentados no aparelho. O montante representa 0,27% do total.

Às 9h30, a Corte informou que havia substituído 401 urnas.

Ao todo, o TSE tem 472.075 urnas ativas em seções eleitorais e outras 63.185 de reserva para eventuais problemas. Segundo o TSE, a taxa de substituição ficou por volta de 1,5% nas eleições anteriores.

Mais de 156 milhões de eleitores participam deste primeiro turno das Eleições 2022.

Casos de polícia

A Polícia Federal (PF) já fez 19 flagrantes neste domingo de eleição. Segundo o boletim, já foram 5 inquéritos policiais instaurados. Veja outros números:

Inquéritos Policiais Instaurados a partir de flagrante: 05

Termos Circunstanciados de Ocorrência: 19

Flagrantes em andamento: 19

Conduzidos: 72

Apreensões: R$57.112,01

Até o momento, a Polícia Federal já registrou 47 procedimentos de polícia judiciária, sendo 12 de propaganda de boca de urna e 20 de divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.

