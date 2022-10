Ana Marques O envio de mensagens às vésperas da votação é proibido pela Justiça Eleitoral, considerado crime de boca de urna e ambiental.

Neste domingo (2) de primeiro turno das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) registrou 93 denúncias de propaganda eleitoral irregular.

No último sábado (1º), já tinham sido feitas outras 119 acusações, a um total de 212 até o momento do fechamento desta matéria.

De acordo com o tribunal, 54 envios foram de propaganda em massa via mensagens de SMS, e 84 de notícias de derrame de panfletos e santinhos.

O envio de mensagens ou qualquer outro tipo de propaganda a candidatos políticos às vésperas das eleições é proibido pela Justiça Eleitoral , considerado crime de boca de urna e ambiental.

Fora isso, em regiões do Guará, Lago Norte, Ceilândia, Planaltina, Santa Maria e Paranoá, durante as primeiras horas de votação, 16 urnas apresentaram problemas de funcionamento ou de quebra.

De acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), desembargador Roberval Belinati, em uma coletiva de imprensa afirmou que não houve "nenhum problema grave" , e que as urnas defeituosas já haviam sido trocadas.

Ainda segundo o TER-DF, há 700 urnas reservas para substituição, em caso de defeito. Ao todo, a capital brasiliense possui 6.748 urnas e mais de 34 mil mesários trabalhando desde às 6h.