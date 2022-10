Divulgação/TRE Paraná "Fraude" fica entre os assuntos mais comentados do Twitter





Com a apuração das urnas eletrônicas usadas nas eleições gerais chegando ao seu final, o assunto "fraude" passou a ser um dos mais comentados no Twitter na noite deste domingo (2).

A maioria dos usuários da rede social que postaram conteúdos com o termo são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Isso pode ser explicado pelo fato de que, do início até o meio da apuração, o candidato à reeleito esteve na liderança.

Além disso, alguns institutos de pesquisa, como o Ipec e o Datafolha, apontavam para a possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se eleito presidente ainda no primeiro turno das eleições, o que não aconteceu.

Contudo, com o andamento da apuração das urnas, principalmente nos estados do Nordeste, o ex-presidente passou à frente na corrida eleitoral. Com isso, alguns bolsonaristas passaram a levantar a possibilidade de fraude nas eleições.

Outro fator que pode explicar o termo estar entre os assuntos mais comentados do Twitter é que, vendo a mobilização dos apoiadores do candidato do PL, os eleitores que votaram em Lula passaram tbm a citar "fraude" nos posts para rebater os adversários políticos.

Confira alguns dos posts:

Mano, sabe o melhor? É ver o povo que tava na fila de verde e amarelo jurando que era Bolsonaro no 1° turno e agora tão jurando q é fraude kkkkkkkkkkkkkk inacreditável que ódio — Karina (@SupergirlVN17) October 3, 2022

Hoje fica consagrada a fraude dos institutos de pesquisa. — Bernardo P Küster LIVRE (@bernardokuster2) October 2, 2022

O Brasil viveu a maior FRAUDE midiática da história.



Pesquisas fraudulentas favoreceram a esquerda.



Não há mais dúvidas sobre isso.



Com quase 90% das urnas apuradas, a diferença entre os candidatos é de 2,5%, a favor do ex-presidiário. Pesquisas apresentavam 16% de vantagem. — Leandro Ruschel 🇧🇷🇺🇸🇮🇹🇩🇪 (@leandroruschel) October 2, 2022

bolsonaro ganhando: sem fraudes 👏🏼👏🏼

lula virou: roubalheira, só tem fraude 😡😡 — Maria Eduarda (@madulopessv) October 2, 2022





Nordeste ficou em alta no Twitter

No início da apuração das urnas, por volta das 17h (horário de Brasília), o assunto mais comentado do Twitter foi o estado do Nordeste.

A grande quantidade de posts com esse tema diza respeito à forte oposição que o estado forma contra o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. O Nordeste tem 27% do eleitorado nacional.

A pesquisa Datafolha divulgada no dia 30 de setembro aponta que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem quase o tripo de eleitores na região em relação ao atual chefe deo Executivo do país.

O petista tinha 62% das intenções de voto no Nordeste, enquanto o candidato que tenta a reeleição na Presidência da República marcou 22% neste recorte do levantamento.

