Agência Brasil Ampla maioria de eleitores no Nordeste deve votar em Lula, aponta Datafolha





As urnas eletrônicas começaram a ser apuradas por volta das 17h (horário de Brasília) e, no mesmo momento, o assunto mais comentado do Twitter passou a ser o estado do Nordeste.

A grande quantidade de posts com esse tema diz respeito à forte oposição que o estado tende a formar contra o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. O Nordeste tem 27% do eleitorado nacional.

A pesquisa Datafolha divulgada no dia 30 de setembro aponta que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem quase o tripo de eleitores na região em relação ao atual chefe deo Executivo do país.





O petista tem 62% das intenções de voto no Nordeste, enquanto o candidato que tenta a reeleição na Presidência da República marcou 22% neste recorte do levantamento.

Internautas apoiadores do ex-presidente do Brasil começaram a postar na rede social uma série de memes pedindo para que o estado "salve" o país da eleição de Jair Bolsonaro. Confira alguns:

nordeste plmdds salva nois pic.twitter.com/sTTrXIFRPZ — Vittor Fernando (@vittorfernando) October 2, 2022

e mais uma vez está nas mãos do nordeste nos salvar do bozo, sul vergonha nacional pic.twitter.com/2zcJ8JGYze — aly (@stranwberryes) October 2, 2022

nordeste o nosso futuro está em suas mãos não nos decepcione pic.twitter.com/5vSVJgncF8 — dra ana miranda é 13, é lula 🚩 (@paivizuando) October 2, 2022

