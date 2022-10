Divulgação: governo do Pará - 12/08/2022 Helder Barbalho, governador do Pará, foi reeleito com folga no primeiro turno

Helder Barbalho (MDB) está matematicamente reeleito governador do estado do Pará, neste domingo (2). Com 97,31% das urnas apuradas, conquistou 70,04% dos votos válidos - 3.014.667 votos -, corroborando cenário tranquilo previsto pelas pesquisas de intenção de votos. O atual mandatário foi reeleito para o segundo mandato à frente de Zequinha Marinho (PL) - candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) -, que obteve 27,45% dos votos.

Durante a campanha, Helder apoiou a candidatura à presidência de Simone Tebet, também do MDB, participando inclusive de atos conjuntos no Pará. Atrás dele e de Zequinha Marinho na disputa pelo governo do estado ficaram Adolfo Oliveira (PSOL), 1,31%, e Doutor Felipe (PRTB), Cleber Rabelo (PSTU), Major Marcony (SOLIDARIEDADE), Paulo Roseira (AGIR) e Sofia Couto (PMB), que não chegaram a 1%.

O governador reeleito no Pará tem 43 anos, nasceu em Belém (PA) e é casado com Daniela Lima Barbalho, mãe de seus três filhos: Helder Filho, Thor e Heva. Em sua primeira eleição ao governo, em 2018, Hélder teve 2.068.319 votos e foi eleito no segundo turno, com 55,43% dos votos, derrotando Márcio Miranda (DEM).

Antes de ser governador, o filho de Jader Barbalho havia sido ministro da Integração Nacional durante o governo de Michel Temer (MDB), ministro da Pesca e Aquicultura do governo de Dilma Rousseff (PT), prefeito de Ananindeua (PA) por dois mandatos, deputado estadual do Pará e vereador de Ananindeua. Sua trajetória política começou, portanto, em 2001, aos 21 anos. Antes de ser eleito e reeleito governador, em 2018 e 2022, foi derrotado no segundo turno em 2014.

Hoje com 43 anos, Barbalho declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) patrimônio de R$ 18,7 milhões. Em comparação com a última eleição, há quatro anos, o crescimento foi de praticamente seis vezes, já que em 2018 o valor declarado ao TSE fora de R$ 3.204.906,29. Sua vice-governadora, Hana Ghassan, declarou R$ 1.288.017,12.

Senado

Para o Senado, o povo paraense elegeu Beto Faro (PT). Com 97,25% das urnas apuradas, ele conta com 1.706.030 votos, 41,99% dos votos válidos. O petista ocupará a cadeira de Paulo Rocha, companheiro de legenda.

A partir de 2023, os três representantes do Pará no Senado serão, além de Beto Faro (PT), Zequinha Marinho (PL), derrotado na disputa pelo governo do Estado, e Jader Barbalho (MDB), pai do governador Jader Barbalho.