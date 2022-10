O atual governado do Rio de Janeiro, Cládio Castro (PL) se elegeu ao governo do Rio de Janeiro no primeiro turno das eleições, segundo dados do TSE divulgados em tempo real na apuração das Eleições 2022.

Claudio Castro (PL) garantiu 58,24% e 4.504.394 milhões de votos. Até o momento, o estado do Rio apurou 92,42% das urnas eletrônicas. O candidato Marcelo Freixo (PSD) encerra as eleiões com 27,70% e 2.143.989 milhões de votos.

