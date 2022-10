Flickr/TSE TSE manda Bolsonaro e sites apagarem que Marcola vai votar em Lula

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes, determinou que o portal Antagonista e outros veículos de mídia, além do presidente Jair Bolsonaro (PL), apaguem conteúdos que indicam que Marcola vai votar em Lula.

Moraes entendeu que Marcola não declarou voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como dizia o título da matéria publicada pelo Antagonista. O portal divulgou partes de diálogos interceptados pela Polícia Federal, em maio do ano passado, em que Marcola comenta o cenário eleitoral.

Em determinado momento, Marcola diz que Lula é "pilantra", mas que Bolsonaro seria "sem futuro", e completa: "Lula também é sem futuro, só que entre os dois, não dá nem para comparar um com o outro".

Para Moraes, os diálogos até retratam uma discussão de teor político, mas não há uma declaração de voto explícita do líder do PCC.

Moraes afirmou ainda que a alegação de que Marcola declarou voto em Lula é "fato sabidamente inverídico e descontextualizado" que não poderia ser tolerado pelo TSE "por se tratar de notícia falsa divulgada na véspera da eleição".

