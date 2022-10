Divulgação STF STF (Supremo Tribunal Federal)

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pretende se deslocar para a sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para acompanhar a apuração das eleições neste domingo (2). O movimento visa demonstrar força do Judiciário frente aos ataques sofridos durante a campanha eleitoral.



Segundo o jornal Folha de São Paulo, planejam estar presentes no tribunal a presidente do STF, Rosa Weber, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e os integrantes do Supremo e do TSE Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia.



Kassio Nunes Marques, primeiro ministro indicado por Bolsonaro ao Supremo, não deve comparecer. Ele votará em Teresina e só retornará a Brasília na segunda-feira (3).



André Mendonça, segundo nome de Bolsonaro para a Corte, ainda não confirmou se irá ao TSE, assim como o ministro Edson Fachin, que votará em Curitiba.



A ida ao TSE é normal para o presidente do STF, como aconteceu em outros anos, assim como é para ministros que ocupam as duas cortes.

Também são esperados o presidente em exercício do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além de representantes de entidades fiscalizadoras da eleição, entre eles membros do Ministério da Defesa.

