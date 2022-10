José Wagner/Divulgação Elmano de Freitas, do PT, foi eleito em primeiro turno no Ceará

O candidato Elmano de Freitas, do PT, venceu a disputa com Capitão Wagner, do União Brasil, e conseguiu se eleger matematicamente em primeiro turno* realizado neste domingo (2) com 53,85% dos votos para governador do Ceará. O segundo colocado ficou com apenas 31,92%, o que surpreendou aos eleitores do estado.

Muito atrás, o candidato Roberto Claudio, do PDT, pôs fim ao objetivo de ser governador com 14,03% dos votos. Durante as pesquisas, ele chegou a estar em segundo lugar nas intenções de votos, bem à frente de Elmano, que era o terceiro. Claudio foi escolhido pelo partido para tentar a vaga no Executivo cearense, preterindo a atual governadora, Izolda Cela (sem partido), que se desfiliou dias depois após a decisão da legenda.

Além dele, também estavam no páreo Chico Malta (PCB), que teve 0,06% dos votos, Serley Leal (UP), que teve 0,04%, e Zé Batista (PSTU) que ficou com 0,03%.

A única vaga de Senador pelo Ceará ficou com o ex-governador Camilo Santana (PT) que esteve à frente das pesquisas durante toda a campanha e que ficou com 69,30% dos votos. Kamila Cardoso ficou com 26,67% e Erika Amorim ganhou 3,97% dos votos.

Agora, de acordo com o calendário para o segundo turno disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a nova fase da campanha começa no dia 7 de outubro com a volta da propaganda eleitoral gratuita.

Calendário Segundo turno



27 de outubro: Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa;

28 de outubro: Último dia para divulgação da propaganda eleitoral gratuita do segundo turno na TV e no rádio e de debates, não podendo estender além da meia-noite;

29 de outubro: Último dia para propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som. Prazo final também para distribuição de material gráfico e promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som;

30 de outubro: Eleição de segundo turno, realizada das 8h às 17h.

*Mais cedo, o iG disse que Elmano de Freitas não havia conseguido se eleger em primeiro turno, mas a informação foi corrigida.