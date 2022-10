Reprodução - 02.09.2022 Alexandre de Moraes em entrevista a jornalistas após votar em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes , presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), foi às urnas no Colégio Madre Alix, na Zona Oeste de São Paulo, logo após às 9h da manhã, neste domingo (2).

Após a votação , o magistrado foi cedeu entrevista a jornalistas e afirmou que as eleições no Brasil estão ocorrendo com "absoluta tranquilidade".

"Já estamos a uma hora das eleições, com tranquilidade e segurança aos eleitores e eleitoras, que já estão se dirigindo, tanto no Brasil, como no exterior. Aqui no Brasil, tudo ocorrendo com tranquilidade. Temos certeza de que, no final do dia, teremos os resultados com tranquilidade. Peço ao eleitor que compareça, vote e volta para casa, aproveite o domingo", declarou.

Mais cedo, ministro escreveu em uma publicação, em uma de suas redes sociais: "A Justiça eleitoral segue trabalhando para que todos tenham um domingo tranquilo e seguro".

Eleções 2022

Este ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 156 milhões de eleitores em todo o Brasil estão aptos a comparecer às urnas das 8h até as 17h [horário de brasília]. O eleitorado vai poder escolher quem vai ocupar as vagas de presidente da República , governador , senador , além de deputados federais e estaduais.

Esse total corresponde a aproximadamente 73% dos 212,7 milhões de habitantes do país.

Em relação as eleições de 2018, o número de eleitores este ano é 6,2% maior. Naquele ano, foram 147,3 milhões de pessoas.

Atualmente, mais da metade do eleitorado é composta por mulheres: 82,3 milhões (53%). Já os homens são 74 milhões (47%). Pessoas não informaram o gênero são 36,7 mil. No total, 37.637 eleitores transexuais e travestis solicitaram a inclusão do nome social no título de eleitor.

O voto no Brasil é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos (é facultativo para quem tem entre 16 e 18, para os maiores de 70 e para os analfabetos). O voto poderá ser justificado em caso de ausência.

