Reprodução/Facebook Prefeito de Bocaina (SP), Marco Antônio Giro, chegou a ser preso, mas logo foi liberado após registro de B.O.

Entre as ocorrências registradas até agora nas eleições de 2022, uma das que chamam atenção fica por conta da prisão do prefeito de Bocaina (SP), Marco Antônio Giro (UNIÃO), conforme informações do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Porém, ainda segundo a mesma fonte, Giro foi liberado após ter sido registrado boletim de ocorrência. Em nota a defesa de Giro disse que: "o Prefeito Marco Antonio Giro não esteve praticando nenhum ato de boca de urna. Ocorreu uma distorção através de denúncia anônima, o Sr. Marco Antônio Giro estava com crachá de delegado partidário na camiseta".

Pela manhã, o TRE-SP havia informado que o prefeito de Hortolândia (SP) tinha sido preso, mas logo em seguida a informação foi corrigida.

Também foi informado que o prefeito de Bocaina (SP) compareceu espontaneamente junto à Polícia Civil para esclarecer os fatos e que continua suas atividades normalmente.