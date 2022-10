Antonio Augusto/Ascom/TSE Urna eletrônica

Neste domingo (2), 34,6 milhões de eleitores paulistas estão aptos a votar, segundo dados divulgados pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do estado. Atualmente, São Paulo representa 22% de todo o eleitorado brasileiro, que têm 156,4 milhões de pessoas .

O estado teve um acréscimo de 1,1 milhão de pessoas registradas para votar — em comparação às eleições municipais de 2020.

A capital paulista é a cidade com o maior número de eleitores , com 9.314.259 milhões; já Borá, município que fica a 486 km da capital, tem o menor número, cerca de 1.040 eleitores.

Este ano a votação escolherá de cinco cargos, segundo a ordem dos números na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente.

O que levar na votação?

Em 2022, o eleitor pode votar com o documento físico do título de eleitor ou com sua versão online, o e-Título.

A Justiça Eleitoral aceita os seguintes documentos:

e-Título (título de eleitor em meio digital. Se estiver sem foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto);

Identidade social;

Carteira de identidade;

Passaporte;

Carteira nacional de habilitação.

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

Carteira de trabalho;

Certificado de reservista (para homens cis e transgênero).

É proibido o uso de celular durante a votação. O cidadão deve deixar o aparelho com o mesário na hora de se dirigir à urna eletrônica. A medida pretende preservar o sigilo do voto.

Arma de fogo também estão proibidas na cabine de votação, mesmo para quem tenha porte ou posse do armamento - com exceção de profissionais de segurança pública em serviço.

