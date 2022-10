Reprodução/TV Globo - 30.09.2022 Bolsonaro e Lula durante debate na TV Globo

Neste sábado (1°), o instituto Quaest divulgou uma nova pesquisa presidencial que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com chances de vencer no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro (PL) segue na segunda colocação, seguido por Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).



De acordo com informações do levantamento da empresa, o candidato do Partido dos Trabalhadores tem 49% das intenções de voto. Como a margem de erro é dois para menos ou para mais, o percentual do petista varia entre 47% e 51%. Ou seja, ele pode passar dos 50% dos votos válidos e liquidar as eleições 2022 já neste domingo (2).

O presidente Bolsonaro continua na busca de diminuir a vantagem em relação ao ex-presidente Lula e também evitar que a disputa se encerre no primeiro turno. O chefe do executivo federal atingiu 38%, o que representa uma diferença de 11 pontos entre os dois primeiros colocados.

Ciro Gomes, que corre o risco de terminar a eleição em quarto lugar, segue na terceira posição com 6% das intenções de voto, segundo dados da empresa Quaest. Simone Tebet, que possui a expectativa de ficar à frente do ex-governador do Ceará, foi citada por 5% dos eleitores entrevistados pelo instituto.

Soraya Thronicke (União) e Felipe D'Ávila (Novo) marcaram 1% cada. Os outros candidatos não conseguiram pontuar.

O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para o próximo domingo, dia 2 de outubro. Caso um segundo turno seja necessário, ele acontece no dia 30 do mesmo mês.

A pesquisa Quaest foi contratada pelo banco Genial e entrevistou presencialmente dois mil eleitores entre os dias 30 de setembro e 1° de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07190/2022.



Ipec

Pesquisa Ipec divulgada neste sábado mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança pela corrida ao Planalto nas eleições 2022, com 51% das intenções de voto válidos. Em segunda posição, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 37%.

Ciro Gomes (PDT) aparece com 5% de votos válidos e Simone Tebet (MDB), com 5%.

Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança pela corrida ao Planalto nas eleições 2022 , com 50% das intenções de voto válidos. Em segunda posição, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 36%.

