Com 12.827.296 eleitores, o estado do Rio de Janeiro realizará neste domingo (2) o primeiro turno da eleição deste ano para presidente da República e governador, em 4.844 locais de votação e 34.068 seções eleitorais. Serão eleitos neste domingo senador, deputados federais e estaduais. Na capital, 5.002.621 eleitores terão à sua disposição 1.404 locais de votação e 11.813 seções efetivas.

Na capital, o prefeito Eduardo Paes liberou ônibus gratuitos das 6h às 20h. Em Niterói, cidade vizinha, o prefeito Axel Grael também permitiu a viagem de graça.

“Atenção! Vamos fortalecer a festa da democracia. No próximo domingo entre 6hs e 20hs o transporte por ônibus e BRT no Rio não será cobrado. Basta apresentar seu título de eleitor, embarcar e ir às urnas votar em seus candidatos. Vamos exercer nosso direito democrático, independente de quem você vota! Amanhã [sexta, 30] decreto meu regulamentará essa questão”, postou o prefeito Eduardo Paes.



De acordo com informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), estarão em funcionamento, nos 92 municípios fluminenses, 165 zonas eleitorais, sendo 116 no interior e 49 na capital, totalizando 39.278 urnas eletrônicas, das quais 34.068 estarão instaladas nas seções eleitorais, havendo outras 5.210 urnas de contingência.

No estado, 9 candidatos disputam o cargo de governador. Outros 42 candidatos pleiteiam os cargos de senador, senador 1º suplente e senador 2º suplente, sendo 14 para cada cargo, além de 1.078 candidatos para deputado federal e 1.634 para deputado estadual.

A última pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado (1º), aponta o atual governador, Cláudio Castro, à frente nas intenções de voto, com 44%, seguido por Marcelo Freixo, com 35%. Em terceiro está Rodrigo Neves, com 10%. Paulo Ganime tem 4%.

Para o Senado, o ex-jogador Romário lidera o páreo, com 35% dos votos, seguido por Alessandro Molon com 21%. Clarissa tem 16%; Daniel Silveira 10%; André Ceciliano 10%; Cabo Daciolo 5%.

Eleitorado

Outros locais com número significativo de eleitores são Niterói (405.415), São João de Meriti (377.405), Campos dos Goytacazes (369.468), Belford Roxo (338.714), Petrópolis (243.769) e Volta Redonda (225.799).

Em contrapartida, as cidades com menor número de eleitores são Macuco (7.153), São José de Ubá (7.364), Laje do Muriaé (7.394), São Sebastião do Alto (7.765), Comendador Levy Gasparian (8.100), Rio das Flores (8.612), Varre-Sai (8.667), Trajano de Moraes (8.757), Santa Maria Madalena (9.044) e Aperibé (9.727).

Locais de votação

Os maiores locais de votação no estado são encabeçados pela 68ª zona eleitoral (ZE), localizada na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP -UERJ), em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, com 12.328 eleitores; a 229ª ZE, na Expo Mag, antigo Centro de Convenções Sul América, região central da capital, com 12.083 eleitores; a 24ª ZE, com 11.788 eleitores, no CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga, na cidade do Rio de Janeiro; a 119ª ZE (11.424 eleitores), situada no Santa Mônica Centro Educacional, na Freguesia, zona oeste do Rio; a 36ª ZE (11.367 eleitores), na Escola Municipal Presidente Castelo Branco, em São Gonçalo; a 154ª ZE, com 11.240 eleitores, situada na Escola Estadual Presidente Kennedy, em Belford Roxo; a 68ª ZE (11.119 eleitores), que funciona no Colégio Paraíso, em São Gonçalo.

Integram ainda a relação dos dez maiores locais de votação no território fluminense a 245ª ZE, com 10.992 eleitores, instalada no Instituto de Educação de Campo Grande, no município do Rio de Janeiro; a 161ª ZE (10.841 eleitores), em funcionamento na Sociedade Universitária Augusto Mota (SUAM/Luso Carioca), no Rio; a 135ª ZE (10.757 eleitores), na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em São Gonçalo.

Biometria

Mais de 1,8 milhão de eleitores e eleitoras fluminenses que não cadastraram ainda a biometria na Justiça Eleitoral poderão votar com identificação das digitais, a partir da utilização dos registros biométricos que foram repassados ao TRE-RJ pelo Departamento Estadual de Trânsito do estado (Detran-RJ) e pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O TRE-RJ tem registrada a biometria de 7.260.036 eleitores, equivalentes a 56,6% do todo o eleitorado do estado. Não têm ainda digitais registradas 5.567.260 eleitores.

Ainda segundo informação do TRE-RJ, 30.370 eleitores fluminenses estão habilitados para votar em trânsito no primeiro turno das eleições 2022.

