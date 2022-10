Leopoldo Silva / Agência Senado - 02.10.2022 Eleições 2022

O dia de votação neste domingo (2) previa a presença de cerca de 156 milhões de eleitores brasileiros com títulos ativos para exercerem seu papel democrático nessas eleições . Até o momento não foi divulgado o número de abstenções, mas pelo volume das filas registradas em diversos estados da federação é possível afirmar que houve presença massiva de eleitores neste pleito.

O primeiro turno foi marcado por incidentes, crimes eleitorais e grave atentado a policiais militares na capital paulista, prisão de políticos , caso de racismo e crimes eleitorais como "boca de urna" e "compra de votos" .

(A apuração dos resultados ainda está em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral)

Compra de voto

Um homem, que não teve o nome revelado, foi flagrado em situação que pode configurar crime eleitoral, ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal com dinheiro, material de campanha e planilhas com dados de eleitores. O caso aconteceu nesta manhã, na cidade de Martinópole, a 307 km de Fortaleza, no Ceará.

De acordo com a assessoria de imprensa da PRF, o suspeito estava dirigindo um carro Toyota/Hilux SW4 e realizou uma manobra brusca de mudança de direção, gerando suspeita de que estaria fugindo de uma possível abordagem. Por esse motivo, o veículo foi abordado.

Presos com R$ 24 mil no Amapá

A Polícia Militar do Amapá prendeu dois homens suspeitos de compra de votos no estado na madrugada. Com os suspeitos, foram apreendidos cerca de R$ 24 mil. Um dos suspeitos foi preso após ser parado em uma blitz policial. Segundo a PM, mais de R$ 19 mil em espécie foram encontrados com o suspeito em uma bolsa de transporte de alimentos.

Prisão de prefeito no interior paulista

Preso prefeito de Bocaina (SP) por fazer boca de urna irregular

Conforme o TRE-SP, Marco Antônio Giro foi flagrado pelo chefe do cartório eleitoral e por juiz. Entre as ocorrências registradas até agora nas eleições de 2022, uma das que chamam atenção fica por conta da prisão do prefeito de Bocaina (SP), Marco Antônio Giro (UNIÃO), conforme informações do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Racismo

Um homem foi detido em Salvador (BA) após chamar uma mesária de "negra incompetente". Em vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece sendo escoltado por policiais militares para fora da zona eleitoral. De acordo com o jornal local Correio, além de chamar a mesária de "negra incompetente", ele disse que, se fosse negro, gay ou "índio", já teria conseguido votar.

Tirou foto e fugiu

Um homem, de 49 anos, foi flagrado no momento em que fotografava a confirmação do voto em São João Batista, no Vale no Itajaí (SC). De acordo com informações da Polícia Militar de Santa Catarina, a ação foi delatada pelo presidente da mesa do local.

Vandalismo na urna eletrônica em Goiânia

Um homem foi filmado quebrando uma urna eletrônica no Colégio Master, em Goiânia. A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter o rapaz. Uma nova urna foi colocada no local.

Atentado a Policiais Militares em São Paulo

Dois policiais militarem foram atacados em uma escola na Cidade Dutra, na região sul da cidade de São Paulo. De acordo com informações da PM, o ataque ocorre na Escola Deputado Aurélio Campos, após um homem entrar armado na unidade e atirado contra agentes que faziam a segurança do local.





Uma policial foi atingida na mão e no abdômen, enquanto o parceiro foi atingido na cabeça e um tiro de raspão no braço. Ambos estão recebendo atendimento médico e estão conscientes. Após o ataque, a corporação mandou reforçar o policialmente nas zonas de votação, o temor é que aconteçam outros ataques coordenados contra outros agentes de segurança pública.

Homem morre em fila de votação no interior de São Paulo



Um homem morreu no município de Barrinha (SP) enquanto esperava na fila para votar. Jorge Adriano, tinha 52 anos e sofreu um infarto por volta das 12h30. Ele estava na Escola Municipal Dr. Paulo da Silva Prado, que fica no centro da cidade.



