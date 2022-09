Reprodução Fábio Mitidieri (PSD) no debate





O cômite do candidato ao governo de Sergipe Fábio Mitidieri (PSD) foi alvo de busca e apreensã o nesta terça-feira (27). A ação foi movida pela coligação Sergipe da Esperança, liderada pela candidatura de Rogério Carvalho (PT), a pedido do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE).

A denúncia afirma que a campanha de Fábio Mitidieri tem distribuído material impresso com a imagem de Mitidieri junto a do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Esta distribuição caracterizaria uma desobediência a três decisões judiciais. O candidato governista foi proibido de usar a imagem de Lula em sua campanha, uma vez que ele faz parte de outra coligação.

Apesar de nenhum material ter sido encontrado durante o cumprimento da ordem judicial, o assunto foi citado no Debate da TV Sergipe , emissora afiliada à Rede Globo, na noite desta terça-feira (27).

"Mitidieri mente e manipulou vídeo de Lula contra mim. Tenta forçar a imagem de Lula, o que gerou até busca e apreensão da Polícia Federal no gabinete de Mitidieri por conta de materiais irregulares de campanha”, afirmou Rogério Carvalho.

Mitidieri rebateu e acusou o petista de atrapalhar o plano nacional do Partido dos Trabalhadores: “Lula não é uma exclusividade tua. Eu tenho toda a legitimidade do mundo de votar no presidente Lula”.

“O senhor vota em que o senhor quiser. E acho que o senhor deve votar em Lula porque ele é o melhor mesmo. Mas nós estamos falando da ilegalidade. O seu partido não tem coligação com Lula. Quem vedou o senhor a usar a imagem dele não fui eu, foi a justiça”, respondeu Rogério Carvalho.

Incomodado com as acusações, Mitidieri pediu direito de resposta à produção do debate por três vezes. Porém, a emissora julgou os pedidos como improcedentes.

A campanha de Mitidieri tem pagado multa todas as vezes que tenta mostrar ao eleitor que "têm o apoio" do ex-presidente.

