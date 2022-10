Reprodução/Instagram Movimento de apoio a Rogério Carvalho ganhou o nome de Onda Vermelha

Rogério Carvalho (PT) está otimista com o resultado da campanha para o governo do estado. E o motivo é a chamada "Onda Vermelha", como foi batizado o movimento de apoio ao candidato petista no pleito de 2022. Com a proximidade da eleição, milhares de sergipanos têm participado de manifestações pelo estado.

O movimento ganhou ainda mais força em razão do ótimo desempenho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Estado na briga pela presidência da República.

Nesta semana, a campanha de Rogério Carvalho organizou manifestações em Salgado, Macambira, Campo do Brito, Lagarto, Tobias Barreto, Néopolis e Aracaju. Neste sábado (1º), já foram organizados atos em Estância, Boquim, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.