Reprodução: Instagram - 28/09/2022 Valmir Francisquinho

Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu hoje confirmar o indeferimento da candidatura ao governo de Sergipe de Valmir de Francisquinho (PL). Ele foi obrigado a se retirar da disputa e não vai mais aparecer na urna eletrônica.

O registro da candidatura do político já havia sido negado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), em 8 de setembro. O candidato foi condenado pelo mesmo tribunal, em 2018, por abuso de poder político e econômico. A decisão o tornou inelegível por oito anos, conforme a Lei da Ficha Limpa.

O TRE-SE entendeu que enquanto era prefeito de Itabaiana, Valmir usou recursos do município para beneficiar a candidatura do filho como deputado estadual.

O fato de Francisquinho ter pintado prédios e mobiliários urbanos da cidade com a cor azul, a mesma utilizada pela campanha do filho, foi apontado como prova pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

A defesa de Valmir alegou que a decisão fora arbitrária e apontou que a cor azul consta nos símbolos oficiais do município. Os argumentos não foram acatados pelos ministros do TSE, o que provocou o indeferimento da candidatura.

Valmir de Francisquinho lidera as pesquisas de intenção de voto. No último levantamento do Ipec, divulgado no dia 22 de setembro, o candidato do PL tinha 38%. O segundo colocado, Rogério Carvalho (PT), somou 20%.

