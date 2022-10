Fernando Lucena/Instagram Fernando Lucena e Raquel Lyra durante a campanha da candidata

Morreu na manhã deste domingo (2), em Caruaru, no Pernambuco , o empresário Fernando Lucena , marido da candidata ao governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB).

Segundo a família, que confirmou a morte de Lucena através de uma nota de pesar nas redes sociais, o empresário morreu de um "mal súbito" no apartamento em que morava. Raquel Lyra e Fernando Lucena estavam juntos há 29 anos. Eles têm dois filhos.

A morte do marido de Lyra comoveu candidatos que disputam o governo de Pernambuco com ela e outros políticos pelo país. Marília Arraes (Solidariedade), que esta em primeiro lugar nas pesquisas ao governo, afirmou que está "consternada" com o acontecimento "trágico e inesperado". "Que a fé em Deus e o amor verdadeiro possam ampará-los, a Raquel, João, Fernando e toda a família, neste momento de tanta dor e dar as forças que precisam pra enfrentá-lo. Meus sinceros sentimentos", disse, em nota.

Já o candidato Miguel Coelho (União Brasil), que segue empatado com Lyra nas pesquisas, declarou que a notícia é "devastadora". "Nesse momento difícil, prestamos solidariedade a sua família", afirmou.

O candidato Danilo Cabral (PSB) usou as redes sociais para se solidarizar com a colega e escreveu: "Em nome da minha família, desejo força para atravessar este momento de profunda tristeza. Nada é superior ao conforto da fé."

Simone Tebet (MDB), candidata à Presidência da República , também usou às redes sociais para prestar apoio a Lyra. "Certamente palavras não são suficientes para consolar neste momento", disse.

Rodrigo Pinheiro (PSDB), prefeito de Caruaru, afirmou estar "impactado com a triste notícia" e prestou apoio à colega de partido. "Rogamos a Deus para que possa confortar familiares e amigos nesse momento de imensa dor", afirmou em nota.

