A atual governadora Fátima Bezerra (PT) foi reeleita no Rio Grande do Norte, neste domingo (2), no primeiro turno. A petista confirmou a reeleição ao atingir com 58,29% dos votos válidos (984.063 votos) às 20h32. A candidata do PT superou com larga vantagem o segundo colocado, o Fábio Dantas (Solidariedade).



Fátima esteve na liderança das pesquisas de intenção de voto para o governo do Rio Grande do Norte durante toda a campanha eleitoral e confirmou o favoritismo nas urnas. Desde o início da apuração, a governadora reeleita mostrou força para selar a vitória no primeiro turno.

Quem é Fátima Bezerra?

Fátima Bezerra foi a única governadora eleita no Brasil em 2018. Foi senadora, três vezes deputada federal e duas vezes deputada estadual. Nascida em Nova Palmeira, no Seridó paraibano, filha de dona Luzia, parteira, e de seu Severino, pequeno comerciante, Fátima migrou aos 15 anos para a capital potiguar para continuar os estudos. Sempre estudou em escola pública.

É professora e pedagoga formada na UFRN. Iniciou a militância política junto aos movimentos sociais. Filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT) desde 1981, Fátima Bezerra Integra o Diretório Estadual e a Executiva Nacional da sigla. Tomou posse à frente do governo do Rio Grande do Norte em 1 de janeiro de 2019.

Senado

Rogério Marinho (PL) venceu a disputa para o Senado do Rio Grande do Norte. A vitória nas urnas aconteceu às 20h45, quando o político conquistou 41,73% dos votos válidos.