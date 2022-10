Reprodução/ Youtube Capitão Contar | Reprodução/ Facebook Eduardo Riedel 02.10.2022 Capitão Contar e Eduardo Riedel.

O governo do estado do Mato Grosso do Sul (MS) será decidido no segundo turno, contudo, diferente do que apontavam as pesquisas de intenção de votos, a disputa será entre os candidatos Capitão Contar (PTRB), que teve 26,91% do total de votos, e Eduardo Riedel (PSDB) , que somou 24,73% de votos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o momento, 96,06% das urnas já foram contabilizadas.



O ex-governador André Puccinelli tentava o terceiro mandato como governador e aparecia em primeiro lugar nas pesquisas, mas encerrou a votação em terceiro lugar, com 17,39%.

Os outros candidatos que não seguiram na disputa são: Rose Modesto (União Brasil) (12,55%), Giselle Marques (PT) (9,24%), Marquinhos Trad (PSD) (8,78%), Adonis Marcos (Psol) (0,23%) e Magno Souza (PCO) (0,17%). Brancos e nulos somaram 7,37%.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a declarar apoio público ao Capitão Contar, que foi eleito deputado estadual em 2018, durante o último debate presidencial da Rede Globo, no dia 29 de setembro, o que pode ter ajudado o candidato a alavancar seus votos durante o primeiro turno.

O segundo colocado, Riedel, foi secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, entre os mandatos do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) , além de secretário estadual de Infraestrutura, na mesma gestão. É a primeira vez que ele se candidata ao governo do estado.



Senado

José Cruz/Agência Brasil Tereza Cristina deixou o Ministério da Agricultura para concorrer ao Senado.





A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP) , levou a única vaga ao Senado reservada para o Mato Grosso do Sul. De acordo com o TSE, a candidata ganhou a disputa com 60,93% dos votos totais. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), ficou em segundo lugar (15,27%) e Tiago Botelho (PT) em terceiro (12,76%).





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.