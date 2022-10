Reprodução/Redes Sociais - 02/10/2022 Eleitores descumprem lei do TSE e compartilham fotos das urnas no momento do voto

Fotografar ou filmar dentro da cabine de votação é expressamente proibido pelo TSE, mas alguns eleitores insistem em descumprir as regras e compartilham fotos da urna eletrônica no momento do voto nas redes sociais.

Não é proibido levar o smartphone para a seção eleitoral, mas, após apresentado o e-Título, o eleitor deve deixar o aparelho com o mesário enquanto vai à cabine. No entanto, ainda é possível encontrar pessoas compartilhando seus votos pelos stories de redes sociais, como o Instagram.

No Twitter, internautas estão compartilhando as imagens pedindo para que os seguidores denunciem quem está descumprindo as leis eleitorais de sigilo do voto, que rege o artigo 312 da Lei nº 4.737/1965, do código eleitoral. O descumprimento pode levar à detenção de até dois anos.