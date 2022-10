Reprodução/Instagram @casagrande_es | Facebook: Manato 02.10.2022 Renato Casagrande e Manato

O atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), vai disputar a reeleição do governo do Espírito Santo com o candidato do PL, Manato . Até o momento, 96,05% das urnas foram computadas. Casagrande tem 47,18% dos votos e Manato, 38,56%, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2018, o atual governador havia ganhado em primeiro turno, com 55,49% dos votos.



Os candidatos que se posicionam em seguinte são Guerino Zanon (PSD), com 6,68%, Audifax Barcelos (Rede) , com 6,60%, Aridelmo Teixeira (Novo) , com 0,77%, Capitão Vinícius Sousa (PSTU) , com 0,22%, e Cláudio Paiva (PRTB) , com 0,07%. Brancos e nulos somaram 9,97%.

Natural de Castelo, na região Sul da capital capixaba, Casagrande é engenheiro florestal e bacharel em Direito. É filiado ao PSB desde 1987 e já foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador, secretário de estado e governador.

Seu primeiro mandato como chefe do executivo do estado foi em 2010, quando foi eleito com 82,30% dos votos totais. Tentou a reeleição no pleito seguinte, em 2014, mas foi derrotado por Paulo Hartung (MDB), e ficou em segundo lugar.

Já Manato, que tem 65 anos e nasceu em Alegre, no Sul do Espírito Santo, concorre ao governo do Espírito Santo pela segunda vez. Ele já foi deputado federal quatro vezes entre 2003 e 2019.

Senado

Reprodução/Instagram @magnomalta 02.10.2022 Magno Malta é o senador eleito no Espírito Santo.





O presidente do PL-ES, Magno Malto, foi eleito senador do Espírito Santo. De acordo com o TSE, o agora senador ganhou a disputa com 41,81% dos votos totais. Rose de Freitas (MDB), que liderava nas pesquisas de intenção de votos, ficou em segundo lugar com 38,25%, seguida por Erick Musso (Republicanos) , com 17,29%.





