Divulgação/Câmara dos Deputados Deputada federal, Professora Dorinha ocupará uma cadeira no Senado por Tocantins

A deputada federal Professora Dorinha (União Brasil-TO) foi eleita para ocupar a terceira cadeira do estado no Senado Federal. A candidata obteve 50,5% dos votos, desbancando a atual senadora Kátia Abreu (PP-TO), que teve 17,5% da referência dos eleitores. Até o momento, 80% das urnas foram apuradas no estado.

Dorinha é professora universitária e está em seu terceiro mandato de deputada federal. Antes, foi secretária de Educação do Tocantins, onde foi alvo de investigações por compras irregulares de livros didáticos. Ela foi inocentada em plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além de Dorinha e Kátia, disputavam uma vaga ao Senado os candidatos Carlos Amastha (PSB), Ataídes Oliveira (PROS), Vilela do PT (PT), Claudemir Lopes (Patriota), Marcelo Cláudio (PRTB), Lázara Merley (DC), Andréia Schmidt (PMB) e Lúcia Viana (PSOL).

Confira o resultado para o Senado