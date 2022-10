Reprodução/Instagram - 2/10/2022 ACM Neto e Jerônimo

Os candidatos Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil) decidirão no segundo turno quem será o governador da Bahia pelos próximos quatro anos.

Com 99,92% das urnas apuradas, Jerônimo alcançou 49,34% dos votos válidos (4.015.643), enquanto Neto apareceu com 40,81% dos votos (3.315.151). Votos em branco somam 2,68% (235.538) e os votos em nulo somam 5,64% (495.919).

A confirmação do segundo turno na Bahia só aconteceu na reta final da apuração, após às 23h20. Jerônimo, que estava atrás de ACM Neto na maioria das pesquisas de intenção de voto ao governo da Bahia, chegou perto da vitória em primeiro turno.



Quantos votos cada candidato recebeu?

João Roma (PL): 9,12%, com 733.071 votos

Kleber Rosa (PSOL): 0,60%, com 48.171 votos

Giovani Damico (PCB): 0,07%, com 5.918 votos

Marcelo Millet (PCO): 0,01%, com 823 votos (anulado sub judice)





Quem é Jerônimo?

Jerônimo Rodrigues Souza nasceu no povoado de Palmeirinha, a 400 quilômetros de Salvador. O petista é formado em Engenharia Agronômica na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e mestre em Agronomia pela UFBA.

No primeiro governo de Rui Costa (2015-2018), Jerônimo assumiu a missão de implantar a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Após a reeleição de Rui, o petista assumiu a Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

Quem é ACM Neto?

ACM Neto foi prefeito de Salvador por oito anos (2013/2022). Advogado formado pela UFBA, o neto de Antônio Carlos Magalhães foi deputado federal por três vezes (o primeiro mandato aconteceu em 2022 e o político renovou nas duas eleições posteriores).

Senado

Otto Alencar (PSD), candidato apoiado por Lula, venceu a disputa para o Senado da Bahia. Com mais de 99% das urnas apuradas, Otto aparece com 58,24% dos votos válidos (4.165.123 votos), contra 25,20% do principal adversário, o Cacá Leão (PP).