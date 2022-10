Reprodução/Instagram 28.09.2022 O atual governador do Acre, Gladson Cameli, é reeleito para mais um mandato

Gladson Cameli (PP) está matemativamente eleito com 56,70% dos votos para o segundo mandato à frente do governo do Acre após a apuração de 91,48% das urnas eletrônicas, de acordo com os dados preliminares do site do Tribunal Superior Eleitoral. O principal adversário do candidato ao pleito, o ex-governador Jorge Viana (PT), ficou com 24,15% dos votos neste domingo (2), o que garantiu a vitória em primeiro turno.

Além deles, também estavam concorrendo ao cargo máximo do estado a candidata Mara Rocha (MDB), que ficou com 11,15%, Petecão (PSD), que teve 6,41%, Marcio Bittar (União Brasil), com 1,12%, e David Hall (Agir) teve 0,19%.



A única vaga ao Senado Federal em disputa no estado ficou com Alan Rick (União Brasil), que obteve 37,47% dos votos. Em segundo lugar ficou Ney Amorim (Podemos), com 18,03%.

As últimas pesquisas eleitorais feitas no estado no mês de setembro já indicavam a vitória de Gladson no primeiro turno. De acordo com a última sondagem feita pelo Ipec, divulgada no dia 19 de setembro, o atual governador tinha 54% das intenções de voto, enquanto que Viana aparecia em segundo, com 25%.

Promessas

Gladson de Lima Cameli tem 44 anos, nasceu em Cruzeiro do Sul (AC), é casado com a advogada Ana Paula Correia da Silva Cameli e é pai de Guilherme Cameli. Engenheiro de formação, ele foi deputado federal em 2006 e 2010, depois conquistou a cadeira de senador em 2014 e, no pleito seguinte, em 2018, chegou ao cargo mais alto de seu estado. Em todas as eleições, o político se manteve no mesmo partido até os dias de hoje.

De acordo os planos de governo publicados em um documento tem 66 páginas no site de Gladson, ele pretende implantar dez colégios militares nos próximos anos, divulgar o estado em todo o Brasil para atrair novas fábricas e gerar mais empregos. Já na área da segurança pública, os planos são abrir delegacias especializadas no atendimento à mulheres que funcionarão 24 horas em todas as regionais.

Sobre habitação, Gladson garante que criará o Programa “A Casa é Sua”, cujo objetivo é atender até mil famílias com a construção de moradias populares na capital e no interior. Além disso, as obras iniciadas no primeiro mandato serão inauguradas nos próximos anos.

O site oficial do governador reeleito ainda diz que a saúde será tratada com ainda mais prioridade no próximo mandato que, além de humanizar o atendimento, o serviço de Telemedicina será instalado em todos os municípios.

Em 2018, Gladson declarou um montante de R$ 2.921.383,79 ao TSE para concorrer ao primeiro mandato e, este ano, ele afirmou que possui R$ 5.161.383,44 em bens identificados como carros, propriedades, sociedade em empresas e contas em bancos. O aumento da fortuna do governador foi de 76% em um período de quatro anos.

