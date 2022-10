Reprodução: redes sociais - 02/10/2022 Mauro Mendes (União Brasil)

O atual governador do Mato Grosso , Mauro Mendes (União Brasil) foi reeleito no primeiro turno das eleições 2022 . Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele teve mais de 68% dos votos. Em seguida, a candidata Marcia Pinheiro (PV) alcançou aproximadamente 16,5%, terminando em segundo lugar.



Porcentagem dos demais candidatos

Pastor Marcos Ritela (PTB) - mais de 14%

Moisés Franz (PSOL) - aproximadamente 0,8%



Mauro Mendes (União Brasil)

Mauro Mendes nasceu em Anápolis (Goiás), tem 58 anos e é o atual governador do estado do Mato Grosso desde 2019. Ele já foi prefeito de Cuiabá (2013 -2016). O hoje filiado da União Brasil também assumiu presidência do Partido Socialista Brasileiro (PSB), onde ficou por dois anos.

O que faz um governador?

Os governadores têm um mandato de quatro anos, podendo se reeleger por mais quatro anos. Eles representam o Poder Executivo estadual, são responsáveis por administrar o estado em ações políticas e jurídicas. É também função do governador decidir sobre investimentos públicos, implantar políticas públicas e zelar pela qualidade do serviço público local. Nestas eleições de 2022, serão escolhidos 27 governadores.

Senador eleito

Na disputa pelo Senado, o candidato Wellington Fagundes (PL) foi eleito com mais de 60% dos votos, segundo parcial do TSE.

Reprodução: Senado Federal - 02/10/2022 Wellington Fagundes (PL)

O novo senador pelo Mato Grosso tem 65 anos. Ele nasceu em Rondonópolis (MT) e está há 32 anos no Congresso Nacional. Fagundes foi reeleito senador. Ele está no cargo desde 2015. Anteriormente, ele foi deputado federal por seis mandatos consecutivos (1990 a 2014).

Os eleitos ao Senado Federal representam o eleitorado no Congresso Nacional e buscam defender as pautas prioritárias de seus estados. Além disso, eles atuam como legisladores, ou seja, podem propor leis, fiscalizar atos do Poder Executivo e sugerir investimentos públicos no orçamento.

Outra função do senador é compor as comissões do senado, que podem ser temporárias ou permanentes e discutem problemas específicos, como economia, agricultura, segurança, saúde, entre outros.

