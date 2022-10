Reprodução - Twitter A candidata à deputada federal Andreia Zito estava próxima à Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo, local onde ela já tinha votado.

Neste domingo (2/10), o carro da candidata a deputada federal Andreia Zito (PSD) foi cravejado por tiros quando ela na companhia de outras pessoas passavam por Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a assessoria de Andreia, o tiroteio começou na Avenida Expedicionário José Amaro, na Vila São Luís, próximo à Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo, local onde ela já tinha votado.

Os tiros foram feitos por bandidos da comunidade Maloca do Major, onde fica localizado à zona eleitoral do Ciep Ministro Santiago Dantas e a política e as demais pessoas que estavam com Andreia Zito não se feriram.

Durante a confusão em meio ao local tomado de eleitores assustados, a PM reforçou o policiamento na comunidade por policiais do Grupamento de Ações Táticas.

Até o momento, não há r egistro de presos ou feridos e antes da ocorrência, havia pessoas fazendo boca de urna e distribuindo santinhos a cerca de 50 metros de distância do local de votação.