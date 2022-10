Reprodução 02/10/2022 Ao sair da votação, Jair Bolsonaro disse em questionamento aos resultados das urnas. "E... eleições limpas, sem problema nenhum. Que vença o melhor",

Após votar na Vila Militar, Zona Oeste do Rio, pouco depois das 8h50 deste domingo (2/10), o candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), chegou a se irritar com uma equipe de imprensa argentina, do canal C5N.

Na ocasião, o jornalista Diego Iglesias tentou, por duas vezes, perguntar ao presidente se ele reconheceria os resultados das urnas em caso de derrota, quando Bolsonaro disse "Eleições limpas têm que ser respeitadas".

Em um momento de mais tensão quando o presidenciável falava com os jornalistas, o cinegrafista do canal argentino teria gritado para Iglesias se atentar ao microfone.

Num tom ríspido, o candidato do PL gritou “Vai falar do seu país, cara” interrompendo a declaração sobre medidas econômicas do seu governo.

Após estes instantes calorosos, fez elogios ao seu governo e em mais de uma resposta a jornalistas, ele disse que respeitará os resultados.

"E... eleições limpas, sem problema nenhum. Que vença o melhor", disse ele antes de ir embora.

Ainda de acordo com o concorrente à presidência, a expectativa neste domingo é de vitória.

"Nesses 45 dias, fui praticamente em todos os estados do Brasil. Ontem em Joinville, algo nunca visto no Brasil. Tanta gente na rua nos apoiando. Infelizmente eu não vi isso na imprensa. Mas tudo bem, faz parte da regra do jogo. O que vale é o datapovo” , disse o candidato do PL à presidência da República.

Bolsonaro, que estava acompanhado do filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou à seção em meio a um forte esquema de segurança, e permaneceu ao local de votação por pouco mais de 20 segundos.