Reprodução A fraude cometida por eleitor de Bolsonaro cancelou 59 votos que foram registrados antes da ocorrência.

Um eleitor brasileiro e apoiador do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL), driblou a fiscalização e votou duas vezes nas eleições deste domingo em Lisboa.

O incidente aconteceu em uma Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que devido a um problema técnico em uma das duas seções disponíveis, a votação era até então feita com cédulas de papel.

Após terminar de votar, na segunda sala vizinha onde a votação estava sendo feita via urna eletrônica, o homem correu e votou pela segunda vez , após a liberação da votação do outro eleitor.

A ação fraudulenta do brasileiro teve como consequência a contestação da urna eletrônica e o cancelamento de 59 votos que foram registrados antes da ocorrência.

Este tipo de comportamento é tido como crime eleitoral no Brasil , porém como ocorreu fora deste país, o caso rendeu apenas um boletim de ocorrência da Polícia Federal local.

No entanto, ao regressar ao país de origem, o eleitor deverá ser processado e os demais que tiveram os votos invalidados vão votar novamente.

Com 45.273 eleitores , Lisboa é a cidade com maior número de pessoas fora do Brasil, e que também teve aglomerações e tumulto entre apoiadores de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançando filas inermináves desde a abertura das urnas.