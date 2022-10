Edilson Rodrigues/Agência Senado Eleitores vão às urnas neste domingo

Eleitores em todo o Brasil devem comparecer às urnas daqui a pouco, às 8h [horário de brasília] para poder escolher quem vai ocupar as vagas de presidente da República , governador, senador, além de deputados federais e estaduais, neste domingo (2).

Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), 156.454.011 brasileiros estão em condições para votar em 5.570 municípios pelo Brasil e em outras 181 localidades no exterior. Esse total corresponde a aproximadamente 73% dos 212,7 milhões de habitantes do país, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ).

Veja o que levar na hora da votação:

É obrigatória apresentação de documento oficial com foto, como:

CNH;

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

Carteira de identidade;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação;

Certificado de reservista;

Documento Nacional de Identidade (DNI);

e-Título (título de eleitor em meio digital);

Passaporte.





Não é obrigatorio, porém é recomendável que se leve o título de eleitor , já que nele está o número da seção eleitoral.

O TSE avisa que é proibido o uso de celular durante a votação. O cidadão deve deixar o aparelho com o mesário na hora de se dirigir à urna eletrônica. A medida pretende preservar o sigilo do voto.

Arma de fogo também estão proibidas na cabine de votação, mesmo para quem tenha porte ou posse do armamento — com exceção de profissionais de segurança pública em serviço.



Cola eleitoral

Deputado Federal (4 números)

Deputado estadual ou distrital (5 números)

Senador (3 números)

Governador (2 números)

Presidente (2 números)

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.