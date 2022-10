Fernando Frazão/Agência Brasil - 29.09.2022 População brasileira vai aos pontos eleitorais para votação neste domingo (2)

Começou agora, às 8h do horário de Brasília, a votação das eleições 2022 , neste domingo (2). As seções eleitorais ficarão abertas até as 17h.

O esquema foi definido em dezembro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , que determinou a uniformização do horário de votação em todas as regiões do Brasil. A mudança foi incluída na Resolução TSE nº 23.669. Desse modo, as urnas são abertas às 8h e vão ser fechadas às 17h do horário de Brasília.

As regiões que têm um fuso-horário diferente do da capital do país, precisaram se adequar à nova norma.

Veja, abaixo, o horário de abertura e fechamento de cada região:

Divulgacao / TSE Votação em todo o país seguirá o horário de Brasília

Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima: urnas abertas das 7h às 16h do horário local;

urnas abertas das 7h às 16h do horário local; Onze municípios do Amazonas (Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença): urnas abertas das 6h às 15h do horário local;

urnas abertas das 6h às 15h do horário local; Outros 51 municípios do Amazonas: urnas abertas das 7h às 16h do horário local;

urnas abertas das 7h às 16h do horário local; Fernando de Noronha (PE): urnas abertas das 9h às 18h do horário local;

urnas abertas das 9h às 18h do horário local; Estados do Nordeste, Sudeste, Sul, Amapá, Goiás, Pará, Tocantins e DF: urnas abertas das 8h às 17h.

Caso o eleitor já esteja na fila no horário previsto para o encerramento da votação, ainda poderá votar. No entanto, é importante se atentar à hora: quem chegar depois do limite estabelecido, não poderá registrar o voto.

O esquema do primeiro turno também será adotado caso uma segunda rodada de votação seja necessária, no próximo dia 30.

A medida foi tomada para que as urnas encerrem a votação no mesmo horário em todo o Brasil , a apuração ocorra de maneira unificada e os resultados sejam divulgados mais rápido. Antes disso, os resultados só podiam ser publicados após o término do recebimento de votos do Acre — o último estado a concluir a votação devido ao horário local.

O objetivo era evitar que a divulgação dos dados pudesse influenciar as pessoas que iriam votar nos locais onde as seções eleitorais ainda estavam em funcionamento.

Agora, a previsão é que a divulgação dos resultados para todos os cargos comece a partir das 17h do horário de Brasília.

Hoje, os eleitores votam para cinco cargos: de deputada ou deputado federal (quatro dígitos); deputada ou deputado estadual ou distrital (cinco dígitos); senadora ou senador (três dígitos); governadora ou governador (dois dígitos); presidente da República (dois dígitos).

Caso ainda não tenha feito sua "cola" para votar , a Justiça Eleitoral oferece um arquivo para pronto para impressão no site do TSE .

Saiba aqui como consultar seu local de votação.

