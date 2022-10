Divulgação Rogério Carvalho esteve nesta sexta (30) na feira de Campo do Brito

O senador Rogério Carvalho (PT), candidato a governador em Sergipe, afirmou nesta sexta-feira (30) que Valmir de Francisquinho (PL), adversário na disputa, foi vítima de campanha difamatória enquanto corriam os processos de impedimento da candidatura dele. A fala foi feita durante comício em Macambira, nesta sexta-feira (30).

O comentário vai de encontro ao que o próprio integrante do PL já havia declarado . Rogério apontou o atual governador, Belivaldo Chagas (PSD), e o candidato da situação Fábio Mitidieri, como os responsáveis pelos ataques. “A vingança e a maldade têm prevalecido no lugar do debate político decente. Desde o primeiro dia da campanha na televisão, sou vitima de fake news. E o que eles fizeram comigo, fizeram com Valmir de Francisquinho”, disse o senador.

Para o petista, embora Valmir de Francisquinho, que liderava as pesquisas de intenção de voto , tivesse contas para acertar com a justiça, ele foi alvo de “perseguição”. “O que eles fizeram foi perseguir Valmir, ajudando a desgastar a imagem dele.”

O ex-prefeito de Itabaiana teve a candidatura indeferida por unanimidade no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última quinta-feira (29).

O registro da candidatura do político já havia sido negado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). Francisquinho foi condenado por abuso de poder político e econômico em 2018 e está, desde então, inelegível por oito anos.